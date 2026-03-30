半年ぶりに会った若い友人が「最近はササニシキを食べています」という。彼は米作農家社長。昨年の「米・食味分析鑑定コンクール:国際大会」では部門特別優秀賞も受賞した。ササニシキは店頭ではあまり並ばない銘柄米だから昨今のコメ不足問題の余波かと聞いたら違った。健康目的であり、米作農家の仲間で流行っているそうだ。▼彼によると、コメの澱粉質はアミロースとアミロペクチンの2種類あり、アミロペクチンが多いほどもち