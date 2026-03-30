DolbyはSnapchatの開発・運営を手がけるSnapに対し、Snapchatの動画変換やエンコード、デコードに関わる処理が自社特許を侵害しているとして、2026年3月23日に提訴しました。この訴訟ではAV1にDolbyの特許技術が含まれているかどうかが争点となっており、AV1の「ロイヤリティフリー性」が改めて問われています。AV1’s open, royalty-free promise in question as Dolby sues Snapchat over codec - Ars Technicahttps://arstechni