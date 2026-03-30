川崎フロンターレは30日、MF紺野和也の負傷について発表した。発表によると、紺野は今月27日に行われたトレーニング中に負傷。検査の結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。現在28歳の紺野はFC東京やアビスパ福岡でのプレーを経て、今年から川崎Fでプレー。ここまで明治安田J1百年構想リーグでは7試合に出場していたが、しばらく離脱を余儀なくされることになった。