◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）シンザン記念で初タイトルを獲得したサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、重賞連勝を目指す。重賞初挑戦の前走は、短期免許で来日していたトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝を背に、内めから力強く伸びて９番人気の伏兵ながら勝利。初ブリンカー着用の効果