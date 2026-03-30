トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日の英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューで「望ましいのはイランの石油を奪うことだ」と述べた。戦闘終結に向けたイランとの交渉について「かなり早く合意が成立する可能性がある」とも主張した。イランがこれまでに、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で石油タンカー20隻が航行することを許可したと語った。米軍が検討しているとされるイランの主要石油積み