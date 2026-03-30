【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは２９日、トランプ米政権がロシア産燃料を積載した石油タンカーのキューバ入りを許可したと報じた。米露間の摩擦を回避したとみられる。米政府当局者の話として伝えた。報道によると、タンカーは露産原油約７０万バレルを積載し、２９日中にキューバ領海内に入る予定だ。キューバの経済活動は、米国による原油輸入阻止で苦境に陥っており、タンカーが到着すれば「大きな救