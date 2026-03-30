日本代表戦に臨むイングランド代表のスタメンをイギリス紙『イブニング・スタンダード』が予想している。FIFAワールドカップ2026欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的な成績で終え、8大会連続17回目の本大会出場を決めたイングランド代表。27日に行われたウルグアイ代表戦は1−1のドローに終わったなか、31日（日本時間4月1日3時45分キックオフ）には日本代表とのキリンワールドチャレンジ2026に臨む。今月の活動に向