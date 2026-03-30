（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンからの越境攻撃を阻止するため、レバノン南部における安全緩衝地帯の拡大を命じたと発表した。ネタニヤフ氏はビデオ声明で「レバノンにおける既存の安全保障地帯をさらに拡大するよう指示した。最終的に侵略の脅威を阻止し、対戦車ミサイルによる攻撃を国境から遠ざけるためだ」と述べた。ここ数週間、イスラエルはレバノン南部への攻勢をさらに強めている。イスラエル軍はリタニ川