日本テレビ佐藤真知子アナウンサー（32）が30日までにインスタグラムを更新。2018年からアシスタントを務めてきた同局系「所さんの目がテン!」を卒業したことを報告した。佐藤アナは「本日の放送をもって『所さんの目がテン』を卒業しました」と報告し、花束を抱えて共演者らと撮した写真をアップ。「約8年という長い間本当にお世話になりました。人生の4分の1と思うと、すごいですね。そして、所さんという偉大なるエンターテイナ