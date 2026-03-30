ヒット中の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』原作者アンディ・ウィアーが、ポッドキャスト番組にて『スター・トレック』への複雑な思いを明かした。近年のシリーズに苦言を呈する一方で、かつて自ら『スター・トレック』企画を提案していたことも明かしている。 ウィアーにとって『スター・トレック』は、もともと大きな原点でもあるという。ジェネレーションX世代である