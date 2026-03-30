Ｆ１アストンマーティンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）が日本グランプリ（ＧＰ）を振り返った。今季から日本メーカーのホンダとタッグを組むアストンマーティンはマシンの不備により低迷が続いている中、日本ＧＰでアロンソが今季初めて完走（１８位）を果たした。しかし問題視される振動は改善に至っていない。スペイン紙「マルカ」によると、アロンソは「チームに仕事を任せるしかない」とし「さあ、家に帰って休もう