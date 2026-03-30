飲酒運転で摘発されて以降、4年にわたり活動を自粛しているボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、シン・ヘソンの行方がつかめていない状況だ。イ・ミヌの結婚式でもシン・ヘソンの姿だけが確認できず、ファンの関心が高まっている。【写真】イ・ミヌの妻、娘を出産イ・ミヌは3月29日、ソウル市内の会場でイ・アミと結婚式を挙げた。昨年12月に娘が誕生し、2児の父となったイ・ミヌは、SHINHWAメンバーの中でエリック、チョ