歌手のチョン・ソミが、練習生時代に受けたJYPエンターテインメントの“独特な教育”について明かして話題だ。韓国SBSのバラエティ番組『いや、でもマジで！』はこのほど、チョン・ソミとEXOのカイが出演した回の先行映像を公開した。【画像】思わずポロリ？TWICEも性教育お笑い芸人のイ・スジが「JYPは練習生の教育項目が67項目にものぼるほど厳格だと聞いた」と切り出すと、JYP出身のチョン・ソミは「人間性に関する教育はもちろ