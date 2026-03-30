韓国の歌手・俳優・ラジオDJとマルチな才能を放つシン・ウォンホが、芸能活動15周年記念にリリースされた自身初となるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」を引っさげて、3月27日（金）に「I'M A SHOW（アイマショウ）」（東京都・有楽町）にて、SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 「ONE」を全曲バンド編成で開催した。【写真】シン・ウォンホ、1st mini Album『ONE』日韓同時リリースシン・ウォンホは、抜群のビジュアルで2011