【モデルプレス＝2026/03/30】ビデオリサーチは、3月27日に最終回を迎えた女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の個人全体視聴率と世帯視聴率（関東地区）を発表した。【写真】「ばけばけ」最終話、大粒の涙こぼすきっかけになったシーン◆「ばけばけ」個人全体視聴率＆世帯視聴率発表関東地区において、初回番組平均視聴率は個人