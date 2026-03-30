SHINeeのテミンが、ネット上で浮上した“整形説”を自撮り公開によって沈静化させた。最近、Amazon Musicの公式アカウントに投稿されたテミンの動画キャプチャが、SNSやオンラインコミュニティを中心に拡散された。公開された写真の中のテミンは、目鼻立ちの印象や雰囲気が以前と違って見えたことから一部で整形疑惑が浮上した。【写真】10kg増…テミンに“白くて細い”印象はないこれを見た一部のネットユーザーからは「私の知っ