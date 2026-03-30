【モデルプレス＝2026/03/30】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第12話「小谷城の再会」が、3月29日に放送された。慶（ちか）役の吉岡里帆が初登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」サブタイトル話題の次回予告◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強