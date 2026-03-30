岡山大学 教員や学生に対し、複数のアカデミック・ハラスメントをしたとして、岡山大学は3月27日付で、50代の男性教員を停職1カ月の懲戒処分としました。 大学によりますと、2024年と2025年の被害について2人から申し立てがあり、大学はハラスメント行為と認定しました。 行為の詳細については被害者の意向により大学は明らかにしていません。 2件のハラスメントについて、男性教員は認めているということです。