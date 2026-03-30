王慶墓出土の駄馬俑。（太原＝新華社配信）【新華社太原3月30日】中国の山西省考古研究院は、同省長治市潞州（ろしゅう）区西南関村で2025年に唐代の墓を発見したと明らかにした。武周期（690〜705年）の中下級官の墓で、身分や年代が明確な上、多元的な情報を備えていた。長治市の道路建設工事に伴い、山西省考古研究院と同市の文物保護センター、考古研究所が2025年8月から10月にかけて発掘調査を行った。王慶墓出土の