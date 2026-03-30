メイクに自然な血色感とツヤをプラスしたい方に朗報♡レブロンから、チークとハイライターがひとつになった新作ブラッシュが登場します。ほんのり色づくピュアな発色と、透明感あふれるツヤで、思わず見惚れる“天使のほっぺ”を演出。ひと塗りで印象がぐっと変わる、今季注目のアイテムです♪ 1つで完成♡チーク＆ハイライト 「レブロン ブラッシュ デュオ N」は、チークとハイライタ}