グラビアアイドルの天木じゅん（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。今夏をもってグラビア活動を卒業することを発表した。【写真】グラビア引退を報告した天木じゅん天木は「皆様にご報告があります。天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と報告。「驚かせてしまってごめんね。今回はエイプリルフールでもなく本当のお話です」とし、突然の発表であることを明かした。さらに「詳しくは週刊プレイボーイの誌面や、イ