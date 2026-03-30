テニスの四大大会を目指す選手が、世界各国から集まる男子プロテニスの国際大会「四日市チャレンジャー」が三重県四日市市で開かれました。四日市チャレンジャーは、三重県初の国際大会として2019年から開かれているもので、世界各地で開催されているプロテニスツアーのひとつです。5回目となる今回は、シングルスとダブルス合わせて64人が出場し、イギリスやオーストラリアなど15カ国から集まったテニスプレーヤーがトーナメント