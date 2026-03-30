テレビ朝日は30日、ビデオリサーチ調べ（関東地区）による年度平均視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）を発表。個人全体と世帯で3冠を達成したことを報告した。【写真】人工股関節置換術を受ける長嶋一茂「個人全体」は、全日帯（6〜24時）3.4％、ゴールデン帯（19〜22時）5.2%、プライム帯（19〜23時）5.2％で、2年連続の3冠を達成。また「世帯」は、全日帯（6〜24時）6.3％、ゴールデン帯（19〜22時）8.8％、プライム帯