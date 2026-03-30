「春のお伊勢場所」として親しまれている神宮奉納大相撲が29日、三重県伊勢市で行われ、大勢の相撲ファンでにぎわいました。伊勢神宮内宮の神苑では三役力士の揃い踏みのあと、色鮮やかな化粧まわしをつけた豊昇龍関と大の里関の両横綱が、それぞれ太刀持ち（たちもち）と露払いをひき連れ、力強い土俵入りを奉納。神苑には観客の「よいしょ」という掛け声が響きました。東西の横綱が揃っての土俵入り奉納とあって大勢の相撲ファン