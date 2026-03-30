福岡市にある電器店の店員2人が1966年に殺傷、放火された「マルヨ無線事件」で、強盗殺人罪などで死刑判決が確定した尾田信夫死刑囚（79）が放火の無罪を訴えた第7次再審請求審で、弁護団は30日、請求を棄却した24日の福岡地裁決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告したと明らかにした。27日付。弁護団は、確定判決で蹴り倒したと認定されたストーブが、直立のまま異常燃焼した可能性などを主張。決定は「証拠関係は元来堅牢で揺