男子ゴルフの29日付世界ランキングが発表され、松山英樹は14位で変わらなかった。久常涼は64位。1位スコッティ・シェフラー（米国）、2位ロリー・マキロイ（英国）、3位キャメロン・ヤング（米国）は動かなかった。（共同）