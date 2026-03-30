ミネソタ・ツインズのデレク・シェルトン監督（55）が29日（日本時間30日）のオリオールズ戦で、MLB史に残る“珍記録”を作った。ネットサイト「ザ・スコア」が同日、報じた。9回1死一塁、ツインズの指名打者ジョシュ・ベルは、フルカウントからオリオールズの守護神ライアン・ヘルズリーのスライダーを見逃し、四球と判定された。しかしヘルズリーは帽子に触れてチャレンジを要求。ABS（自動ボール・ストライク判定システム）