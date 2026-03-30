三重県桑名市のなばなの里では、色とりどりのチューリップが見頃を迎え、ほころび始めた桜とともに園内に本格的な春の訪れを告げています。なばなの里にある約4万3000平方メートルの「花ひろば」には、約200種類180万球にも及ぶチューリップが植えられていて、一面を華やかに彩っています。赤や黄色、淡いピンクなどの一重咲きのほか、華やかな八重咲きやフリンジタイプの花など形もさまざまで、広場全体に描かれた色鮮やかな絵画