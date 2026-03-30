テレビ朝日は30日、25年度の平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）が、個人全体、世帯ともに、前日、ゴールデン、プライムで3冠を達成したことを発表した。個人全体は2年連続、世帯は4年連続の3冠。個人全体は全日帯（午前6時〜翌日午前0時）は3・4％、ゴールデン帯（午後7〜10時）は5・2％、プライム帯（午後7〜11時）は5・2％、世帯は全日帯6・3％・ゴールデン帯8・8％、プライム帯8・9％。「報道ステーション」をはじめと