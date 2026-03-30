三重県を拠点にしている三重ホンダヒートとヴィアティン三重の3月29日の試合結果です。国内ラグビー最高峰リーグワン・ディビジョン1の第13節が3月29日に行われ、三重ホンダヒートが「浦安D‐Rocks」と対戦し、43対17で勝ちました。三重ホンダヒートは次節、4月4日に「東京サントリーサンゴリアス」と対戦します。