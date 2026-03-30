サッカーのアマチュア最高峰リーグ「JFL」＝日本フットボールリーグの「JFLCUP」第2節、ヴィアティン三重がHondaFCと対戦し、0対1で負けました。ヴィアティン三重は次節、4月5日に沖縄SVと対戦します。