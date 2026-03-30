三重県鳥羽市と中部国際空港セントレアを結ぶ1日限定の特別運航が3月29日に行われ、鳥羽市では、乗船客に楽しんでもらおうと、武者行列などのイベントが開催されました。この特別運航は鳥羽港と中部国際空港セントレア間の海上航路の利便性について検証するもので、3月29日の全4便で約1200人が利用しました。鳥羽港に到着した乗客は、九鬼水軍太鼓の演奏に迎えられ笑顔をみせていました。その後、戦国の海を駆けた鳥羽城主・九鬼嘉