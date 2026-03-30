消防力の強化を図るため、三重県内3市の消防通信指令業務を共同で運用する「三重中央消防指令センター」を4月1日から正式運用するのを前に、28日に運用開始式が開かれました。消防指令センターは、火災や救急など119番通報を24時間受け付け、消防隊や救急隊に出動指令を行う拠点です。これまでは、自治体が単独で整備することが一般的でしたが、大規模災害時には広域的な対応が求められることなどから、津市、鈴鹿市、亀山市の3市