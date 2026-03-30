大声で叱責するなどして看護師に心的ストレスを与えたとして、三重県の松阪市民病院に勤める医師が27日付けで減給10分の1、1カ月の懲戒処分となりました。松阪市によると、この医師は去年12月と今年1月に看護師に対し、侮蔑的な表現で大声で叱責したり、医療器具を投げ捨てるなどしたりして看護師に心的ストレスを与えるなどしたということです。また、駅の券売機を素手でたたき損壊させた疑いで現行犯逮捕された会計年度任用職員(