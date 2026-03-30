天候や気温に関係なく、子どもたちが思い切り体を動かして楽しめる屋内型の遊び場が、4月に三重県東員町のイオンモール東員にオープンするのを前に28日、関係者にお披露目されました。イオンモール東員内にオープンするのは、地球や自然をテーマに遊びながら学べる屋内型の施設です。約830平方メートルのエリアに、マグマが噴火する火山をイメージしたボールプールや、氷山を模したスライダーなど8つのエリアがあり、中には屋内で