三重県津市にある百貨店「松菱」では、春休み中の子どもたちに楽しんでもらおうと、人形劇の公演が行われ家族連れなどでにぎわいました。この催しは、子どもたちに人形劇に触れるきっかけと、春休みの思い出を作ってもらおうと企画されたものです。人形劇を披露したのは、伊勢市を中心に活動する「人形劇団おたまじゃくし」で、松菱で公演を行うのは初めてです。28日は手づくりの人形を使って、トカゲの兄弟の大冒険を描いた作品を