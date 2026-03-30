原則として企業は、希望する従業員を65歳まで継続雇用することが義務付けられています。2021年4月からは、70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。定年退職後、再雇用として働くメリットとしては、慣れた職場で働き続けられる・一から仕事を探す手間がない・厚生年金の受給額が増える可能性があるといった点でしょう。一方でデメリットは、賃金や雇用形態が変わることが多く、定年前より収入が減少する傾向にある点。また