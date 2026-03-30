任期満了に伴う三重県玉城町の町長選挙は、元・玉城町職員の中川泰成さん（53）が初当選を決めました。5期務めた現職が不出馬となるなか、無所属・新人の2人の一騎打ちとなった選挙は即日開票の結果、元・玉城町職員の中川さんが、元・町議会議員の津田久美子さんを僅差で破り初当選です。開票結果は【中川泰成さん 3,533票 津田久美子さん 3,469票】中川さんは約30年の行政経験で得た政策力や実行力などを前面に出し「迅速で最適