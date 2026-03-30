日常生活でよく使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、誰かの関心をこちらに向けようとする時の表現から、けがや間違いを避けるための慎重な姿勢、意識が遠のく様子まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてく