高校生たちが手がけた、日本画や写真などを楽しめるアート展が、28日と29日に三重県立美術館で開かれました。クリエーターを育成するMie学生アートプロジェクトが開いたもので、県内の高校生4人が3カ月かけて制作した日本画や服地のデザイン、伊勢街道を目と耳で楽しめる映像などさまざまなジャンルの作品100点が展示されています。今回のアート展のテーマは「CRIE」（創作する）で、目まぐるしく変わる世の中で、どのように文化の