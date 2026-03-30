モデルで俳優の山田優さんは3月29日、自身のInstagramを更新。代々木公園を臨むホテルを訪れた際のスタイリッシュなコーデショットを公開しました。【写真】山田優の美脚コーデショットホテルで美脚コーデを披露山田さんは「都会とは思えないほど、落ち着く場所です好きな飲み物を持ち歩くのに便利なマグカップと分かりやすく収納ができるポケットがたくさんある優秀なバッグ」とつづり、写真を4枚と動画を1本載せています。黒い