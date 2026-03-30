モータースポーツの最高峰F1日本グランプリが27日から3日間開催され、会場となる鈴鹿サーキット周辺では大勢のファンでにぎわいました。27日朝、近鉄白子駅では応援するチームのウェアやグッズを身に付けてサーキットへ向かう国内外から集まった大勢のファンの姿が見られました。近鉄やJR東海は27日から3日間臨時列車の運行を行い、三重交通も朝6時30分から臨時バスを運行させピストン輸送にあたりましたが、長蛇の列ができる盛況