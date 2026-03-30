DeNAは30日、4月11日と12日の広島戦の試合終了後グラウンド開放イベント「AFTER GAME B-PARTY」に出演する全アーティストを決定したことを発表した。MIGHTY CROWN、AK-69に加え、昨年も出演し会場を大いに沸かせたFPMの田中知之、横浜DeNAベイスターズOBの大和と元甲子園球児のHARTYによるユニットYAMATYさんなど幅広いラインナップ。また今年もグラウンド内に飲食可能なエリアを設け、キッチンカーやビール販売の立売販売員