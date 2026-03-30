Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「スポーツ観戦でもライブ観戦でも、テレビやプロの配信のほうが細かい部分までシッカリ見えて楽しめる」という意見も分かるんですけど、現地の臨場感は、やはり代えがたいものですよね。特に、常に自分の推しを追っていたいという人にとっては、推しが映るまで我慢を強いられる映像には不満が