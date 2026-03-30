高市早苗首相は30日の衆院予算委員会で、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣を巡り、トランプ米大統領との19日の会談で説明した国内法の制約には「憲法も含まれる」と明言した。トランプ氏の理解を得るため「憲法9条を盾にしたわけではない」とも語った。中道改革連合の階猛氏への答弁。首相は「法律の範囲内でできることと、できないことがある旨を伝え、詳細に説明した」と重ねて述べた。イランとの首脳会談を巡