女優の剛力彩芽（33）が30日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。「お仕事の日のしふく」と書き出した剛力。桜の木の下で春らしいコーデを披露した。ファンからは「とてもかわいいです」「どんな季節でも似合うのが剛力さんの魅力のひとつです」「ジャケットとニットキャップの組み合わせ可愛いです」「彩芽ちゃん可愛い」「美し過ぎてて可愛すぎるとか流石としか言えない」などのコメントが寄せられた。