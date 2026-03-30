日本テレビ系地上波で放送された27日の巨人−阪神の開幕戦の平均世帯視聴率が6.9％だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。開幕3連戦の視聴率は以下。▼27日（午後6時10分〜）巨人3−1阪神＝世帯6.9％、個人3.9％、視聴占拠率17.0％▼28日（午後3時）巨人0−2阪神＝世帯3.5％、個人1.8％、視聴占拠率16.1％▼29日（午後3時）巨人6−12阪神＝世帯3.7％、個人2.0％、視聴占拠率13.6％（※いずれも関東地区、速報値）27日