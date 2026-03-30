小林幸子が４月からＮＨＫＥテレ「みんなの手話」に登場する番組キャラクター「サチドラ」の声優を務めることになった。「みんなの手話」は放送３７年目を迎える初心者向け手話番組で、生徒役の番組ナビゲーターとろう者の講師が、手話やろう者の文化をわかりやすく教えてくれる。その番組キャラクターのパペット、ドラゴン役を演じることになったのが小林。小林の「サチ（幸）」と「ドラゴン」の組み合わせ、「幸せを連れてく