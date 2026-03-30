BANDAI SPIRITSは4月4日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」を、ファミリーマートやNintendo TOKYO等にて順次発売する。「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリー」今回の一番くじは、人気ゲーム『どうぶつの森』を題材に、過去に好評だったアイテムが再び登場。ティッシュケース、サウンド付き貯金箱、マグカップ、置き時計など全7等級29種+ラストワン賞がラインア