千葉県市川児童相談所の元職員・飯島章太さんが、千葉県に対して未払い賃金や慰謝料など約1200万円の支払いを求めていた裁判で3月23日、控訴審の東京高裁において和解が成立。児童相談所の労働環境の是正を訴えたこの訴訟は、2022年7月の提訴から約4年を経て終結し、一つの区切りを迎えた。 和解条項には、千葉県が管轄する全児童相談所職員を対象とした「休憩時間の実態把握」「研修の実施」「適切な職員配置の実現」「未払い賃
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